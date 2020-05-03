2020/05/03 | 08:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في الثاني من مايو عام 2011 نفذ فريق من القوات الخاصة الأميركية عملية قتل مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، في عملية جريئة تمت حيث كان يقيم في باكستان.وبعد 9 سنوات، نشر موقع "فوكس نيوز" أجزاء من شهادة الجندي الأميركي روب أونيل، الذي نفذ برصاص سلاحه عملية قتل المطلوب الأول على لائحة الإرهابيين الأميركية في ذلك الوقت.وكشف أونيل، في مقابلة حصرية في وثائقي "الرجل الذي قتل بن لادن" تفاصيل مثيرة للعملية التي تابعها الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وأقطاب إدارته، لحظة بلحظة.في شهادته، قال أونيل إنه تلقى تدريبا استمر عدة أسابيع لتنفيذ المهمة، وقد استغرقت رحلة فريقه بالطائرة نحو 82 دقيقة حتى الوصول إلى قرب منزل بن لادن، حيث كان لا يشغل باله وقتها سوى التفكير في إتمام المهمة، وتصفية الرجل المسؤول عن هجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص.قال أونيل إنه كان يظن أن مهمته قد تكون "ذات اتجاه واحد"، أي أنه ربما لن يعود منها نظرا لخطورتها، ولكن الأمر كان "يستحق" بالنسبة له ولزملائه، على حد تعبيره.وكشف أنه لم يكن يصدق ما يجري لدرجة أنه: "وحين فتحت أبواب الطائرة تأكدت أن هذا ليس موقع تدريب في جبال الولايات المتحدة.وليست صحراء.إنها أضواء..إنها مدينة".وكشفت أجزاء الوثائقي التي أتاحها موقع "فوكس نيوز" كيف تسلل فريق العملية إلى داخل المجمع الذي سكنه بن لادن، حيث تم اقتحام المنزل والتوجه في النهاية إلى غرفة نوم مؤسس تنظيم القاعدة في الدور العلوي".ويتذكر أونيل بتفصيل أكثر هذه اللحظات: "صعدنا جميعًا الدرج إلى داخل الغرفة..لم نر "الرجل الكبير" حتى الآن"، هل غادرها..أم كان هناك؟

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صاحب الرصاصة الاخيرة يسرد ليلة قتل بن لادن) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صاحب الرصاصة الاخيرة يسرد ليلة قتل بن لادن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).