الإفراج عن 10 آلاف سجين في الفليبين إثر تفشي فيروس كورونا

2020/05/03 | 08:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت السلطات الفليبينية سراح نحو 10 آلاف سجين في إطار محاولاتها للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد في سجونها المكتظة، وفق ما أعلن مسؤول في المحكمة العليا.وأفاد مساعد قاضي المحكمة العليا ماريو فيكتور ليونين الصحافيين أن الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات صدرت للمحاكم الابتدائية لإطلاق سراح الأشخاص المسجونين بانتظار محاكماتهم نظرا لعدم امتلاكهم أموال الكفالة.[…]

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