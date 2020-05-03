فيديو.. هنا يسكن الشهيد المرابط بالسواتر..

2020/05/03 | 08:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تشييع احد مقاتلي الحشد الشعبي الذي استشهد اثناء التصدي لهجوم غادر لجماعة "داعش" الوهابية فجر امس السبت في الع...

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