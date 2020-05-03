الدولة في الفكر اليساري - محمد علي مقلد

2020/05/03 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد 5 ــ الدولة في الخطاب اليساري«لا توجد نظرية ماركسية مكتوبة عن الدولة».



بهذه العبارة يختصر فالح عبد الجبار بحثه عن ماركس والدولة، الذي قدمه تكريماً لمهدي عامل في الذكرى السنوية لاغتياله، ثم ضمّنه في كتاب بعنوان، «ما بعد ماركس» منشورات الفارابي، 2010.



وفي التفاصيل، يرى الباحث أن التراث الماركسي في موضوع الدولة يتمثل بثلاثة مراجع، الأول عبارة عن مجموعة ملاحظات متفرقة لماركس موزعة على أكثر من كتاب ......





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