2020/05/03 | 08:28 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكهرباء: استهداف خطوط الطاقة أفقد المنظومة 2000 ميغاواط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 08:28.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: استهداف خطوط الطاقة أفقد المنظومة 2000 ميغاواط) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: استهداف خطوط الطاقة أفقد المنظومة 2000 ميغاواط) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: استهداف خطوط الطاقة أفقد المنظومة 2000 ميغاواط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).