الجيش الأمريكي يدعو الى مفاوضات جديدة في افغانستان

2020/05/03 | 08:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث الجيش الأمريكي في أفغانستان طرفي النزاع إلى العودة إلى المسار السياسيّ، من خلال رسالة مفتوحة إلى حركة طالبان.ودعا المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان سوني ليغيت الى ضبط النفس لتجنب المزيد من سفك الدماء.وتابع “على جميع الأطراف العودة أيضا إلى المسار السياسي، يجب أن يجلس الأفغان الآن ويبدؤون نقاش مستقبل أفغانستان معا”.

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