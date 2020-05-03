زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزيرة يونانية

2020/05/03 | 08:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع زلزال بقوة 6 درجات قبالة جزيرة كريت اليونانية اليوم السبت، بدون تقارير عن إصابات أو أضرار.وقال معهد أثينا لرصد الزلازل، إن مركز الزلزال الذي وقع عند الساعة 12.51 ت.غ يقع على بعد حوالى 55 كيلومترا جنوب مدينة إيرابترا.وقال مسؤول أمني محليّ في اتصال هاتفي مع فرانس برس، إنه “لم يسجل وقوع ضحايا […]

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