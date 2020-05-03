2020/05/03 | 08:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت تركيا القيود عن تصدير المعدات الطبية، في إجراء يفترض أن يسهل بيع تجهيزات لدول غربية تواجه نقصا.وقامت وزارة التجارة برفع القيود المفروضة على بيع أجهزة التنفس الاصطناعي والمنتجات المعمقة مثل الإيثانول، إلى الخارج بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.وحتى الآن كان بيع هذه المعدات في الخارج إما محظورا وإما خاضعًا للحصول على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا ترفع القيود عن تصدير المعدات الطبية لمكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا ترفع القيود عن تصدير المعدات الطبية لمكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).