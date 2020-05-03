نائب: أسلوب الكاظمي باختيار كابينته خلق انقسامات مابين الكتل السياسية

2020/05/03 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد النائب المستقل باسم خشان، الاحد، ان الأسلوب الذي اتبعه المكلف مصطفى الكاظمي خلق انقسامات كبيرة مابين الكتل وحتى داخل الكتلة الواحدة على الأسماء المرشحة للكابينة، منتقدا في الوقت ذاته قيام الكاظمي باستحداث وزارات جديدة إرضاءً لبعض المكونات.وقال خشان في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك تباين بطريقة اختيار الوزراء من قبل الكتل […]

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