2020/05/03 | 08:45 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل بـ"النظام الفردي" لحركة المركبات في واسط خلال الحظر الجزئي لهذا اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/03 | 08:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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