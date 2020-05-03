السعودية تلجأ الى إجراءات اقتصادية صارمة ومؤلمة لمواجهة كورونا

2020/05/03 | 08:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بخفض مصروفات الميزانية بشدة في بلاده لمواجهة أزمة كورونا.واضاف في تصريح صحفي، أن السحب من الاحتياطيات النقدية لبلاده خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز 110 إلى 120 مليار ريال، مشيرا الى، أن “الإجراءات التي ستتخذها السلطات قد تكون مؤلمة.وأفاد أن بلاده تنظر في مسألة إبطاء تنفيذ بعض […]

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