الانباري: بعض عملاء اميركا يتواجدون بالبرلمان ويعملون ضد الحشد

2020/05/03 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين مسؤول منظمة بدر في محافظة الانبار قصي الانباري، ان بعض السياسيين يأتمرون باوامر واشنطن ويتواجدون داخل البرلمان للعمل ضد الحشد الشعبي، حيث يحاولون إخراجه من بعض المناطق التي يتواجد فيها، لافتا الى ان مطالبات عملاء اميركا مغايرة لمطالب أهالي تلك المناطق.وقال الانباري في تصريح لـ /المعلومة/، ان “بعض السياسيين ممن يعتبرون […]

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