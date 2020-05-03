النظام يغير نفسه

2020/05/03 | 08:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطروحات تغيير النظام تنحصر في خيارات محددة ومنها ان يتم تغيير النظام من خلال الانقلاب العسكري، او من خلال الثورة الجماهيرية، المدعومة بالماكنة العسكرية او من دونها، او من خلال التفاوض بين معسكري المولاة « السلطة « وقوى المعارضة، او يقوم النظام بتغيير نفسه.

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