تصعيد بين الكوريتين وتبادل لإطلاق النار

2020/05/03 | 09:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الجنوبية ، اليوم الأحد أن أعيرة نارية عدة أطلقت من كوريا الشمالية تجاه موقع حراسة قرب الحدود.

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