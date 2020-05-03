تحذيرات من ارتفاع صرف الدولار في ظل انخفاض أسعار النفط

2020/05/03 | 09:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، الاحد، من رفع سعر صرف الدولار في المصارف الحكومية والمحلية، لافتا الى ان التوجه نحو هذا الخيار قد يكون مفيدا للدولة لكنه سيضر كثير التاجر والمواطن ويرفع أسعار البضائع.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الحكومة قد تلجأ الى رفع قيمة صرف الدولار امام الدينار العراقي من […]

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