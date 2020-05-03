كوارث وانتكاسات حصاد تغييب الوعي العلمي - سعيد مضيه

2020/05/03 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_مضيه كورونا ذكر البشرية بأهمية الوعي العلمي -5 يرى جمهرة الفقهاء المستنيرين أن كل ما ورد بالقرآن الكريم من أوامر ونواه تعتبر فرائض يتوجب مراعاتها والعمل بمقتضياتها.



غير أن بني أمية ارتأوا ان جانب المعاملات بالشريعة يزعزع حكمهم، ولذلك امروا فقهاءهم بتغييبها والتركيز على بند العبادات وفرائضها الخمسة.



شطب من فرائض الدين قيم اجتماعية إنسانية أساس هي من مقاصد الشريعة، تحض على التسامح وتنهي عن التعصب ال ......





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