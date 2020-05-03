واسط تباشر بنظام الفردي لحركة المركبات خلال الحظر الجزئي

2020/05/03 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في محافظة واسط، الاحد، البدء بنظام الفردي لحركة المركبات خلال أوقات الحظر الجزئي لهذا اليوم .وقال الناطق الرسمي باسم الخلية سعدون الأمير في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “محافظة واسط باشرت اليوم بتطبيق نظام الفردي لحركة المركبات خلال أوقات الحظر الجزئي”.واضاف الامير، أن “ذلك يأتي لتقليل الزخم وتسهيل حركة موظفي […]

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