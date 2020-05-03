فنان ينتقد ردة فعل نقيب الفنانين على التحفظات التي وجهت للدراما العراقية “المسيئة”

2020/05/03 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد انتقد الفنان حكيم جاسم، البيان الذي وصفه بـ “المشنج”، لنقيب الفنانين، جبار جودي، حول رده على الانتقادات العديدة التي وجهت لكثير من الاعمال الدرامية العراقية في شهر رمضان.وقال جاسم في برقية بعثها الى جودي، ان “هناك الكثير من اعضاء النقابة وانا واحد منهم ارى بان هذا البيان لا يتطابق مع واقع […]

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