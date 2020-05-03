تحذيرات من ارتفاع صرف الدولار في ظل انخفاض أسعار النفط

2020/05/03 | 09:25 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، الاحد، من رفع سعر صرف الدولار في المصارف الحكومية والمحلية، لافتا ال...

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