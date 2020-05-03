2020/05/03 | 09:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..اعلن مصرف الرافدين، الأحد شمول منتسبي وزارة الداخلية الموطنة رواتبهم بالسلف والقروض ومن حاملي بطاقة الماستر كارد من مصرفنا حصرا.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “منتسبي وزارة الداخلية وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الالكترونية فانهم مشمولين بالسلف والقروض التي يمنحها المصرف”.واشار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمول منتسبي الداخلية بسلف وقروض الرافدين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمول منتسبي الداخلية بسلف وقروض الرافدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).