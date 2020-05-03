مصرف الرافدين: شمول منتسبي الداخلية بالسلف والقروض عبر الماستر كارد

2020/05/03 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أعلن مصرف الرافدين، شمول منتسبي وزارة الداخلية الموطنة رواتبهم بالسلف والقروض ومن حاملي بطاقة الماستر كارد من مصرفنا حصرا.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “منتسبي وزارة الداخلية وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الالكترونية فانهم مشمولين بالسلف والقروض التي يمنحها المصرف”.واشار الى ان “الخدمات المصرفية التي تمنح […]

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