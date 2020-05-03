شمول منتسبي الداخلية بسلف بقروض الرافدين

2020/05/03 | 09:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين شمول منتسبي وزارة الداخلية الموطنة رواتبهم بالسلف والقروض ومن حاملي بطاقة الماستر كارد من المصرف حصرا.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان منتسبي وزارة الداخلية وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الالكترونية فانهم مشمولون بالسلف والقروض التي يمنحها المصرف.واشار الى ان الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الداخلية تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرفنا تحديدا.وأوضح البيان ان منتسبي مقر الداخلية تسلموا رواتبهم لشهر نيسان الكترونيا وعبر الماستر كارد

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