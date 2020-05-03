الحشد ييتابع تحركات ‘داعش’ بعدد من مناطق غرب الأنبار

2020/05/03 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت الالوية التابعة لقيادة عمليات قاطع الأنبار للحشد الشعبي، بمتابعة تحرك عناصر جماعة داعش الوهابية في عدد من مناطق صحراء محافظة الأنبار الغربية، غربي العراق، وتحديداً باتجاه غرب قضاء القائم.وقال نائب قيادة عمليات الأنبار للحشد أحمد نصر الله، في تصريح له، ان “قوات الحشد الشعبي ضمن قيادة عمليات الأنبار والمتمثلة باللواءين ١٣ و١٨ باشرت في […]

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