الرافدين يعلن شمول منتسبي الداخلية بالسلف والقروض عبر الماستر كارد

2020/05/03 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأحد (3 أيار 2020)، شمول منتسبي وزارة الداخلية الموطنة رواتبهم بالسلف و...





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