ألمانيا.. عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 160 ألفا والوفيات ترتفع إلى 6.6 ألف

2020/05/03 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا 162 ألف إصابة في آخر إحصائية، فيما ارتفع عدد الوفيات إل...





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