أمريكا.. تسجيل أكثر من 1400 وفاة بسبب فيروس كورونا خلال يوم واحد

2020/05/03 | 09:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز"، الأحد (03 أيار 2020)، تسجيل أكثر من 1400 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وذكرت الجامعة التي تعد مصدراً في تتبع الإصابات، أن "خلال هذه الفترة من الوقت ارتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة بـ 1435 وفاة جديدة"​​​.

وتعد الولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة مرتبطة بفيروس كورونا أوائل شهر فبراير، الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث سجلت أكثر من 67 ألف وفاة، وأكثر من مليون و160 ألف إصابة.

بغداد اليوم- متابعة

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا 162 ألف إصابة في آخر إحصائية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6603 حالات وفاة.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا، حيث تجاوز عدد المصابين فيها بفيروس كورونا 42900 إصابة، كما ت

بغداد اليوم-بغداد

كشف وزير الصحة، جعفر صادق علاوي، السبت 2 ايار 2020، عن مخطط، بالاتفاق مع جامعة لندن، للخروج من حالة الاغلاق في العراق، فيما أكد أن إمكانية الوزارة المالية ضعيفة.

وقال علاوي، في حديث متلفز تابعته ( بغداد اليوم ) إن "ا

بغداد اليوم-أربيل

قررت حكومة إقليم كردستان، السبت، تعطيل الدوام في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية حتى إشعار آخر.

وذكرت حكومة كردستان، في بيان، انها قررت "تمديد تعطيل الدوام الرسمي في المدارس والجامعات والدوائر الحكومية حتى اشعار آخر&q

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