مصرع 6 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية بوليفية

2020/05/03 | 09:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أعلن سلاح الجو في بوليفيا عن مصرع 6 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية خفيفة، أمس السبت.وقال سلاح الجو في بيان إن الحادث أسفر عن مقتل طاقم الطائرة المكون من فردين وأربعة إسبان كانت تنقلهم قبل إعادتهم إلى بلادهم، بسبب تفشي وباء كورونا.وأوضح البيان أن الحادث وقع قرب مدينة ترينيداد بجنوب شرق البلاد […]

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