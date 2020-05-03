توجيهات سيادة الرئيس - ياسين المصري

2020/05/03 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري تعد مصر من أكثر الدول المتخلفة التي تُدار سياسيًا واجتماعيّا وثقافيّا وإعلاميّا بقرارات وتوجيهات وتعليمات من شخص واحد فقط يحكم بأمره، منذ الاغتصاب الأول للسلطة على يد العسكر قبل 68 عام.



لقد حاول الزعيم الخالد البكباشي عبد الناصر عسكرة المجتمع وتحويله إلى قطيع مطيع ومريح، من خلال تنظيمات قولبيَّة مثل الاتحاد القومي (1957)، الاتحاد الاشتراكي (1962) ومنظمة الشباب الاشتراكي (1964) وغيرها، بهدف خلق قنو ......





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