العراق يستعد لتصدير 850 الف طن شعير

2020/05/03 | 09:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة الزراعة، استعدادها لتصدير 850 الف طن من محصول الشعير، مرجحة زيادة انتاج محصول الحنطة الى نحو 6 ملايين طن خلال العام الحالي.

وقال وزير الزراعة صالح الحسني في تصريحات متلفزة تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من 26 مادة زراعية، حيث بدات من حصول الخيار وانتهت الى المحاصيل الاستراتيجية"، لافتا الى ان "الاكتفاء يمر بعدة مراحل لكل محصول او منتج زراعي".

واضاف: "هناك 850 الف طن من الشعير فائضا عن الحاجة وجاهزا للتصدير"، مؤكدا "عدم حصول أي شح في الخضروات خلال ازمة كورونا".

واشار الى أن "العام الماضي بلغ انتاج محصول الحنطة نحو 4 ملايين و750 الف طن تم تسليمها لمخازن وزارة التجارة"، مرجحا "وصول الانتاج في هذا العام الى نحو 6 ملايين طن".

واكد الحسني: "الخطة الزراعية للعام الحالي توسعت من 8 ملايين دونم الى 16 مليون دونم"، لافتا الى "تحقيق الاكتفاء الذاتي من العسل ومنع استيراده من الخارج، حيث كان يستورد العراق في السابق نحو 860 الف طن سنويا من العسل".

وتابع: "تم توزيع نحو 270 الف طن من البذور على الفلاحين والذي يغطي نسبة 85% من المساحات المزروعة".

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