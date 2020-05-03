خبير اقتصادي يحذر ارتفاع صرف الدولار في ظل انخفاض أسعار النفط

2020/05/03 | 10:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادحذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، اليوم الاحد، من رفع سعر صرف الدولار في المصارف الحكومية والمحلية، لافتا الى ان التوجه نحو هذا الخيار قد يكون مفيدا للدولة لكنه سيضر كثير التاجر والمواطن ويرفع أسعار البضائع.وقال التميمي، ان “الحكومة قد تلجأ الى رفع قيمة صرف الدولار امام الدينار العراقي من اجل تعويض خسائرها نتيجة […]

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