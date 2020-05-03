سقوط قذيفة هاون قرب مصفى ذي قار النفطي

2020/05/03 | 10:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار..أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، الأحد، بأن قذيفة هاون سقطت بالقرب من موقع نفطي في جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.وذكر المصدر لـ/المعلومة/، أن “قذيفة هاون انطلقت من الطمر الصحي، خلف معمل الاسمنت” لافتا إلى أن ” القذيفة سقطت قرب موقع ٢٢ النفطي التابع لمصفى ذي قار”.وبين المصدر، أنه ” تم […]

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