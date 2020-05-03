بعد هجمات داعش .. حكومة كردستان تطالب بحل الخلافات الداخلية للعراق

2020/05/03 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- دانت رئاسة إقليم كوردستان، بشدة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش على منطقة مكيشفية في محافظة صلاح الدين ، فيما طالبت بالإسراع في حل المشاكل والخلافات الداخلية للعراق والتصدي معاً للتهديد الجدي الذي تمثله عودة الإرهاب للبروز والانتشار”.وذكر بيان لرئاسة الاقليم تابعته “المستقلة” اليوم الاحد ، “ندين بشدة الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش […]

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