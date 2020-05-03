الحشد الشعبي: سنبذل قصارى جهودنا لحماية صلاح الدين

2020/05/03 | 10:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد المعاون التنفيذي لرئيس اركان الحشد الشعبي نعمة الكوفي، الاحد، أن الحشد الشعبي لن يغادر مناطق محافظة صلاح الدين الا في حال طُلب منه ذلك، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي سيبذل قصارى جهده لحماية المحافظة.وقال الكوفي تصريح على هامش اجتماعه مع رئيس مجلس صلاح الدين وعدد من شيوخ العشائر بحسب موقع “ الحشد […]

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