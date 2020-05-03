بيرقدار: القضاء العراقي يتعرض إلى “حملة” ممنهجة عبر منصات التواصل الاجتماعي وهذه الجهات تقف وراءها

2020/05/03 | 10:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تحدث الناطق باسم مجلس القضاء الاعلى، القاضي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأحد، عن حملة ممنهجة تطال القضاء العراقي عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما كشف عمن يقف وراءها.وقال بيرقدار، في تصريح أورده إعلام القضاء، إنه “في الوقت الذي يخطو فيه القضاء خطوات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة سراق المال العام ومنهم بعض […]

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