شفاء 330 حالة مصابة بكورونا في كردستان

2020/05/03 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في الاقليم .وقالت وزارة صحة كردستان، ان “عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كردستان وصل الى 387 حالة اصابة”.واضاف البيان، ان “عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 330 حالة، ولدينا […]

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