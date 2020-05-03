عشائر صلاح الدين تطلب من الحشد الشعبي تجريف البساتين المحيطة بمكيشيفة

2020/05/03 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد شيخ عشائر البوعيسى في محافظة صلاح الدين شعلان الكريم، الاحد، ان ثقة اهالي المحافظة فقط بالحشد الشعبي، داعيا الحشد الى تجريف البساتين المحيطة بناحية مكيشيفة كونها تشكل خطرا امنيا كبيرا.وقال الكريم في تصريح نقله موقع “ الحشد الشعبي” واطلعت عليه /المعلومة/، انه ”منذ اليوم لا نثق باحد سوى الحشد الشعبي الذي استشعرنا […]

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