القضاء يهاجم سياسيين ووزراء

2020/05/03 | 10:27 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

هاجم مجلس القضاء الأعلى، سياسيين ووزراء "فاسدين" شن حملة ممنهجة ضده.

وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء ...

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