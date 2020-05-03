كورونا في أميركا.. 66 ألف وفاة و1.1 مليون إصابة

2020/05/03 | 10:27 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

سجلت الولايات المتحدة 1453 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما...

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