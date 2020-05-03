افتتاح ثلاث بوابات رئيسة في الموصل

2020/05/03 | 10:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت قائممقامية مدينة الموصل، الاحد، عن اعادة تاهيل وافتتاح ثلاث من ابرز بوابات مدينة الموصل بعد خروجها عن الخدمة.وقال قائممقام مدينة الموصل زهير الاعرجي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن ”الكوادر الهندسية اعادت اعمار وتاهيل بوابة ناحية الشورى وبوابة ناحية القيارة وبوابة قضاء الموصل بعد خروج هذه البوابات عن الخدمة ابان سيطرة عصابات […]

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