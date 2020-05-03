احوال الطقس .. ارتفاع بدرجات الحرارة مع فرص لتساقط امطار خفيفة

2020/05/03 | 10:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، توقعاتها عن حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكرت الهيئة في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاحد ، ان “طقس يوم غد الاثنين سيكون في المنطقة الوسطى، غائم جزئياً ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً مع فرصة تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة […]

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