الحشد يدعو للجهوزية العالية لحماية مرقد العسكريين: داعش يريد الوصول للمقدسات

2020/05/03 | 10:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي، الأحد، من أن تنظيم “ داعش” الإجرامي يحاول بين فترة وأخرى تحقيق مآربه للوصول إلى المقدسات، داعية الى المقاتلين الى أن يكونوا على أتم الاستعداد والجهوزية لحماية مرقد الإمامين العسكريين (عليهما السلام).وذكر بيان للقيادة اطلعت عليه /المعلومة/، أن “قائد قاطع عمليات سامراء ابو حسن الحلفي عقد اجتماعين […]

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