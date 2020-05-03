الزراعة النيابية: هجمات داعش الارهابي الاخيرة جزء من مخطط لضرب الاقتصاد والاستقرار الوطني

2020/05/03 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، ان هجمات داعش الارهابي الاخيرة جزء من مخطط لضرب الاقتصاد والاستقرار الوطني.وقال الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاحد، ان الفترة التي سبقت هجمات داعش الارهابي على مواقع للحشد المقدس والقوات الامنية شهدت عمليات ممنهجة لحرق الاراضي الزراعية وخاصة مزارع الحنطة […]

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