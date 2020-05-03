اعتقال ثلاثة اشخاص هاجموا مركزا صحيا جنوبي الناصرية

2020/05/03 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ذي قار..أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، الأحد، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت ثلاثة أشخاص هاجموا مركز صحيا جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.وذكر المصدر لـ/المعلومة/، أن ” الأجهزة الأمنية اعتقلت ثلاثة أشخاص من سكنة قضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار أثناء مهاجمتهم مركز صحي بقضاء الفهود جنوبي المحافظة”،لافتا إلى أن ” المعتقلين اعتدوا بالضرب […]

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