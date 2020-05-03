نائب رئيس البرلمان: الجلسة الاستثنائية مرهونة بوصول الكابينة الوزارية

2020/05/03 | 10:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربط النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير حداد تحديد جلسة منح الثقة بإرسال رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أسماء كابينته الوزارية.

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