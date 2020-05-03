أسعار النفط تتعافى وانضباط ملموس فى تنفيذ حصص الخفض مع بدء تطبيق اتفاق “أوبك +”

2020/05/03 | 10:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في مؤشر على بدء تعاف تدريجي في الأسواق وفى ظل تحسن معنويات السوق بعد بدء أضخم خفض إنتاجي في تاريخ الصناعة بمشاركة دول “أوبك +” وبقيمة 9.7 مليون برميل يوميا سجل كلا الخامين القياسيين أول زيادة أسبوعية لهما في أربعة أسابيع.وعززت المكاسب الحالة الإيجابية في الأسواق وذلك عقب ثلاثة أسابيع متتالية […]

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