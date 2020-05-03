الشروع بإعادة بناء وتاهيل مصرفين حكوميين في نينوى

2020/05/03 | 10:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة نينوى، الاحد، عن الشروع بإعادة بناء وتاهيل مصرفين حكوميين وذلك بعد تعرضهما الى تفجيرات ابان سيطرة عصابات داعش الإرهابية.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن ”الكوادر الهندسية في بلديات نينوى وبالتعاون مع كوادر شركة السعد الهندسية شرعت بإعادة اعمار فرعين لمصرفي (الرافدين والرشيد) بعد رفع الانقاض […]

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