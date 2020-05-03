2020/05/03 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

سجلت وزارة الصحة الروسية، الاحد، أكثر من 10 آلا اصابة بفيروس كورونا في البلاد خلال يوم واحد فقط.

ونقلت وسائل إعلام روسية، أن وزارة الصحو في البلاد سجلت أكثر من 10 آلاف اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

يتبع.



.



.

بغداد اليوم –النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الأحد (3 أيار 2020)، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان، موقفها الوبائي لمحافظة النجف، أن "مختبر الصحة العامة في النجف، قامت ب

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية، الأحد (3 أيار 2020)، تجهيز دوائر الصحة بأجهزة PCR جديدة لتشخيص المشتبه بإصابتهم بفايروس كورونا.

وقال المخول بصلاحيات مدير الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية

بغداد اليوم- متابعة

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا 162 ألف إصابة في آخر إحصائية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6603 حالات وفاة.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا، حيث تجاوز عدد المصابين فيها بفيروس كورونا 42900 إصابة، كما ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).