صحة النجف: لا إصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي

2020/05/03 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم –النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الأحد (3 أيار 2020)، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم ال...





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