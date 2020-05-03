2020/05/03 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أعلنت دائرة صحة النجف، الأحد (3 أيار 2020)، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة النجف: لا إصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم –النجف
أعلنت دائرة صحة النجف، الأحد (3 أيار 2020)، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم ال...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
صحة النجف: لا إصابات بكورونا لليوم الثاني على التوالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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