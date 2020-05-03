وزير الزراعة: وضعنا خطة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر دعم الفلاحين

2020/05/03 | 10:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الأحد، أن دعم الفلاح سيحقق الاكتفاء الذاتي ، وأن أعتماد المستهلك سيكون على المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية المحلية.وقال الحسني، في حديث تابعته “العهد نيوز”، إن “الزراعة وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى الاعتماد على المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال دعم الفلاحين”.وأضاف، أنه “أزمة […]

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