عشائر البوعيسى في صلاح الدين: لا نثق سوى بالحشد الشعبي الذي يضحي بالدماء من اجل عوائلنا

2020/05/03 | 10:44 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد شيخ عشائر البوعيسى في صلاح الدين شعلان الكريم، الاحد، ان ثقة اهالي المحافظة فقط بالحشد الشعبي، منتقدا التصريحات والمواقف السياسية التي تشجع على عودة الارهاب.وقال الكريم في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى، انه ” منذ اليوم لا نثق باحد سوى الحشد الشعبي الذي استشعرنا بانه الوحيد من يضحي بنفسه من اجل عوائلنا

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